Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 22 июля, уничтожили и перехватили 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что в результате падения обломков беспилотников загорелся складской комплекс и повреждены два многоквартирных дома. В Армавире произошло возгорание на территории одного из предприятий.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что из-за атаки дронов пожар начался в складском комплексе в Невинномысске в результате атаки БПЛА, два человека пострадали.

Днем ранее сообщалось, что лишь за сутки в Белгородской области при атаках ВСУ погибли девять человек, 77 человек получили травмы и ранения. Врио главы региона Александр Шуваев отмечал, что прошедшие сутки стали "крайне тяжелыми, беспрецедентными по количеству погибших и пострадавших".

В ответ на это российские бойцы продолжили удары возмездия по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктуры и логистики, снабжающей ВСУ. Очередной удар по украинским кораблям с военными грузами был нанесен беспилотниками "Герань-4 сикер" для снижения способностей укронацистов по транспортировке таких грузов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что представителям киевского режима хорошо известно, какие им нужно принять решения для выхода на мирное соглашение.Однако пока перспектив для быстрого возобновления переговорного процесса не наблюдается.