Российские "Грады" не дают врагу поднять головы в зоне СВО

В зоне спецоперации идет наступление по всем направлениям. При поддержке авиации и артиллерии наши штурмовые отряды уверенно атакуют позиции ВСУ, оттесняя противника все дальше на запад.

На кадрах - сверхзвуковой Су-34. Получив данные разведки, экипаж тут же поднимает истребитель в воздух. Бьют по заданным координатам бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет пилотам наносить сокрушительное поражение врагу, работая на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения.

Днем и ночью держат под контролем маршруты передвижения боевиков расчеты войск беспилотных систем. На Добропольском участке фронта в результате атаки ударных дронов сорвана попытка ротации врага и ликвидирована техника неприятеля.

А это уже по позициям ВСУ бьет артиллерия. "Краснополь-М2" ложится точно в заданный квадрат. Опорник противника уничтожен. Не дают врагу поднять головы наши "Грады". Залп реактивных снарядов накрывает огромную площадь, буквально пробивая линию обороны неприятеля.