Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Старший сержант Дмитрий Кузнецов, оказывая артиллерийскую поддержку наступающим подразделениям, уничтожил позицию автоматического гранатомета и ликвидировал вражеский миномет. Благодаря его действиям боевики понесли потери, а наши бойцы продвинулись вглубь обороны противника.

Сержант Павел Шапошников во время воздушной разведки обнаружил перемещение вражеской диверсионно-разведывательной группы и передал координаты нашим артиллеристам. А затем корректировал огонь. В результате была пресечена попытка неприятеля зайти в тыл наших подразделений.