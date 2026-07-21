Алиев рассказал о секретных переговорах Москвы и Берлина по Украине в Баку

Секретная встреча бывших высокопоставленных немецких и российских чиновников по урегулированию конфликта на Украине состоялась в Баку 12-14 июля. При этом руководство Азербайджана не было поставлено в известность.

Как сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, территория республики была использована для такой встречи без ведома ее руководителей. Никто из азербайджанских представителей на переговорах не присутствовал, так что комментировать детали Алиев отказался, передает Bloomberg.

По словам азербайджанского лидера, он берется утверждать, что секретная встреча действительно состоялась, на основании данных об авиарейсах. Тем не менее, Баку может лишь приветствовать подобные контакты, если они приведут к прекращению конфликта между странами, заключил Алиев.

Британская газета The Times ранее сообщила о неформальных контактах между Берлином и Москвой. По данным издания, Россию на встрече представляли глава СПЧ Валерий Фадеев и председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. А в делегацию ФРГ вошли экс-глава администрации канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший глава земли Бранденбург Маттиас Платцек.