Трамп объявил о подготовке удара по ядерному объекту в Иране

Американская армия нанесет удар по любой точке, в которой иранцы только подумают о ядерном оружии. США будут атаковать новый ядерный объект Ирана, о котором сообщили американские СМИ со ссылкой на некие источники, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Президент США прокомментировал ситуацию вокруг Ирана на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном. По его словам, иранцы, возможно, пытаются воссоздать ядерный объект, но Вашингтон этого не допустит.

Трамп также заявил, что Штаты не намерены завершать в ближайшее время военные действия против Ирана. Американский президент утверждает, что США нанесли Ирану ущерб, от которого он оправится только лет через 20-25, передает ТАСС.