ФСБ предотвратила теракт на ж/д путях нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области

Несмотря на направленное на него оружие спецназовцев, подозреваемый решил оказать сопротивление. Выпустил очередь из автомата Калашникова, в правоохранителей не попал. Был убит ответным огнем. Мужчину ликвидировали в тот момент, когда он доставал из тайника в заброшенном доме собранное им самим самодельное взрывное устройство.

"Установлено, что уроженец Украинской ССР посредством мессенджера инициативно установил контакт с представителем ГУР Минобороны Украины и по его заданию провел разведку участка железнодорожных путей необщего пользования ООО “Тюменский НПЗ” для планирования диверсионно-террористического акта. С этой целью он изучил график движения составов и систему охраны железнодорожных путей, определив её уязвимые места для установки самодельного взрывного устройства", - сообщили в ФСБ.

На Украине подозреваемый давно не жил. Обосновался в Тюмени. Имел российское гражданство. От куратора из украинской разведки получил инструкции, как из подручных средств собрать бомбу. Закупил необходимые компоненты и изготовил взрывчатое вещество.

Самодельную бомбу сейчас исследуют взрывотехники. Но уже однозначно можно утверждать, что ее мощности хватило бы, чтобы отправить грузовой состав с нефтепродуктами под откос. Дома у подозреваемого нашли остатки взрывчатки, а также патроны к автомату Калашникова. Сейчас выясняют происхождение оружия.

Следствие уверено: мужчина сознательно шел на контакт с врагом и его цель была - нанести как можно больший урон нефтяному предприятию. А это террористический акт. Никакого снисхождения в суде. А в данном случае- церемоний во время задержания. Поднял автомат, поэтому - только ликвидация.