Новый британский премьер Энди Бернем определился с кандидатурами своего кабмина. Кресло главы МИДа занял Эдвард Милибэнд. Он пошел по стопам брата Дэвида, который также возглавлял внешнеполитическое ведомство королевства, и политически, и идейно унаследовав русофобские взгляды и непреодолимое желанием ужесточить санкции против России.

Бывший министр здравоохранения - теперь глава минобороны. Уэс Стритинг уже успел подтвердить неизменную поддержку Украины. Впрочем, надежд на то, что отношения Лондона и Москвы с появлением на Даунинг-стрит новых лиц изменятся, и не было, заявили в Кремле. А то, что Королевство продолжит враждебный курс, подтвердило и появление Джона Хили.

При Стармере он занимал пост министра обороны. Но буквально за месяц до ухода премьера сам подал в отставку, не добившись увеличения расходов на оборону. И вот совпадение или нет, но при новом начальстве Хили достается должность министра финансов. То есть британскому Кощею дают возможность самому найти деньги на пресловутую войну с Россией.

Но для начала новому премьеру предстоит найти деньги на снижение стоимости жизни самих британцев, чтобы не пойти путем предшественников, покинувших высокий пост. Бернем во второй день своего премьерства умудрился пообещать населению, что отменит налоги на электроэнергию. Покрыть расходы планировал за счет средств программы цифровых удостоверений личности. Это почти 2 миллиарда фунтов стерлингов. Но политики, работавшие со Стармером, быстро спустили нового лидера с небес на землю.

В украинский костер все же нужно что-то подбрасывать. Тем более, Бернем это тоже успел пообещать. Лондон и Берлин мечтают о собственной дальнобойной ракете без американских компонентов, которая сможет пролететь 2 тысячи километров. В планах выпустить ее уже к 2034 году. Британцы готовы делиться опытом, немцы – оплатить чудо техники. Но есть большое "но".

"Рассматриваются два варианта ракеты: низколетящая крылатая ракета, которая пролетает под российскими ПВО, и гиперзвуковая, скорость которой в пять раз превышает скорость звука. Ключевые детали держатся в строжайшем секрете. Однако эта программа может столкнуться с теми же проблемами, что и франко-германский проект FCAS - "истребитель будущего", который недавно пришлось закрыть из-за споров оборонных компаний двух стран", - пишут СМИ.

От слов к делу пока перешла лишь Варшава, включив сирены в городе и перепугав жителей. Позже это назвали некой репетицией. Впереди учения так называемой "коалиции желающих". Эксперты предполагают, именно через Польшу европейцы попробуют ввести свой контингент на Украину. По крайней мере, глава минобороны к этому население готовит. Заявляя - любая угроза, исходящая неважно от кого, будет автоматически считаться рукой Кремля. И это даже после того, как ни Румыния, ни прибалтийские страны так и не нашли доказательств того, что упавшие беспилотники имели хоть какое-то отношение к России.

Идеи под стать своим создателям. И одна из них - глава европейской дипломатии, по которой, не удержавшись, прошелся американский журналист Такер Карлсон: "Недавно ужинал с главой евродипломатии в компании отнюдь незаурядных дипломатов. И вот она встает и начинает говорить. И знаете, какое чувство? Полное недоумение: как такая тупица может занимать пост в европейском руководстве?".

Кир Стармер же после того, как передал сменщику ключи от офиса, пошел заливать горе в лондонский паб и тут же попал в объективы. Первая встреча британских министров закончилась призывами подарить хоть какую-то надежду населению. Кажется, в этот день пользу Британии принес лишь кот Ларри, который, пока политики разглагольствовали, поймал мышь.