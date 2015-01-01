ФРП за полтора года профинансировал 330 новых проектов

330 новых проектов за последние полтора года профинансировал Фонд развития промышленности, выделив предприятиям 110 миллиардов рублей. Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил глава ФРП Роман Петруца.

С 2015 года фонд, который занимается кредитованием реального сектора экономики, поддержал более двух тысяч инициатив на сумму свыше 730 миллиардов рублей. На помощь могут рассчитывать и крупные предприятия, и небольшие хозяйства. Займы выдают на льготных условиях: низкий процент, долгий срок, а при необходимости - кредитные каникулы.

Глава фонда рассказал, что на данный момент уже 1200 проектов вышли на стадию серийного выпуска своей продукции. Сейчас ФРП принимает активное участие в создании поезда для высокоскоростной магистрали, а еще выпуске автогенераторов для автомобилей "Лада". Отдача от бизнеса составила 400 миллиардов рублей налогов, которые клиенты фонда заплатили в бюджеты разных уровней. 

"Очень важно продолжать стимулирование спроса на российскую продукцию, активнее поддерживать создание в стране в том числе импортозамещающих производств. Помогать в реализации инвестпроектов в обрабатывающих отраслях с высокой добавленной стоимостью, в модернизации предприятий, повышении конкурентоспособности отечественной продукции. Все это задачи фонда. И просил бы вас эти вопросы держать на личном контроле", - сказал Мишустин.