Возможные провокации на участке фронта в Черниговской области обсудил Владимир Зеленский с командирами ВСУ. Украинский лидер собрал на совещание командование семи корпусов ВСУ, а также 30-го корпуса морской пехоты Украины.

Как сообщили в силовых структурах агентству РИА Новости, на этом участке фронта тыловые подразделения украинской армии сейчас решают логистические задачи. Кроме того, противник постепенно перебрасывает штурмовые и артиллерийские части в Черниговскую область.

По словам представителя силовых структур, в руководстве киевского режима мало кто поддерживает авантюру Зеленского и Сырского. Командиры ВСУ, у которых острая нехватка личного состава для сдерживания наступления российских войск на других участках фронта, выступают против. Тем не менее, командование может пойти на очередную самоубийственную провокацию за счет принудительной депортации украинцев из стран ЕС и снижения мобилизационного возраста.