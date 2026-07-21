Книги об СВО включили в список патриотической литературы для школьников

Министерство просвещения включило литературу о специальной военной операции, Великой Отечественной войне и великих людях России в список произведений патриотической направленности для школьников, передает РИА Новости.

Разделен этот список на три возрастные категории: с первого по четвертый классы, с пятого по девятый, а также с десятого по одиннадцатый.

Так, книги, посвященные СВО, в частности - "Тени Донбасса: маленькие истории большой войны", помещены в раздел "Zа наших" для учеников 5–9 классов.

Ранее Мединский допустил объединение экзаменов по обществознанию и истории. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".