Шестнадцать человек заразились энтеровирусом в лагере под Архангельском

Причины вспышки энтеровирусной инфекции в детском лагере в Архангельской области выясняет региональная прокуратура. По последним данным, заразились шестнадцать человек.

Проверкой обстоятельств занялась прокуратура Холмогорского района. В Центре детского отдыха "Северный Артек" пострадали 13 детей и трое взрослых. Следователи установят причины и обстоятельства происшествия.

Прокуратура также намерена дать оценку эффективности мер, принятых администрацией детского лагеря по созданию безопасных условий для несовершеннолетних. Также надзорное ведомство установит, насколько своевременно была оказана медицинская помощь, передает РИА Новости.