Минобороны раскрыло детали ударов по судам с грузами ВСУ

Удар по украинским кораблям с военными грузами нанесен беспилотниками "Герань-4 сикер". Подробности атаки дронов ВС России на корабли с грузами для ВСУ сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, серия ударов была нанесена в целях снижения возможностей ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники. ВС России поразили инфраструктуру портов Украины и судам, перевозящим грузы для украинской армии.

В Минобороны уточнили, что целью удара стало, в частности, судно типа балкер в девяти километрах на восток от Одессы. Также ВС России ударили по сухогрузу в порту города Николаева. Кроме того, поражен сухогруз в 50 километрах южнее Одессы.