Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" украинец признался в работе на СБУ

Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", работал на СБУ. Гражданин Украины признался в работе на украинскую спецслужбу в телефонном разговоре со своей женой.

Беседу Кузнецова с супругой прослушивали. Украинец заявил, что на момент совершения преступления он входил в состав Вооруженных сил Украины и работал на Службу безопасности Украины, сообщил телеканал N-tv со ссылкой на обвинительное заключение Генеральной прокуратуры ФРГ.

Генпрокуратура ФРГ ранее сообщила, что предъявила обвинения украинцу Сергею К., подозреваемому в участии в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Следствие считает, что диверсия планировалась по поручению госструктур Украины. Водолазы прикрепили несколько взрывных устройств к трубам на морском дне, которые были повреждены 26 сентября 2022 года. Украинец был задержан летом 2025 года в Италии и выдан германской стороне.