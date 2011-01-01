Кот Ларри отказался говорить с журналистами о новом британском премьере

Журналистам британских изданий не удалось узнать мнение кота Ларри о новом премьер-министре. Главный мышелов при секретариате британского кабинета министров не стал комментировать будущее соседство с собакой Энди Бернэма.

Журналистка телеканала CNN напомнила коту, что у Бернэма есть пес по кличке Аксель. На вопрос, как он намерен строить отношения с собакой, Ларри не отреагировал. Также он не ответил на вопрос, нравится ли ему новый хозяин дома на Даунинг-стрит, и просто ушел из кадра.

Энди Бернэм занял пост премьера 20 июля, сменив Кира Стармера. Ларри живет в резиденции британского премьера с 2011 года. На его глазах за это время сменилось пять глав правительств Великобритании - Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак, передает ТАСС.