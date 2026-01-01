Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы следующим генсеком ООН стал президент ФИФА Джанни Инфантино, пишет газета New York Post со ссылкой на источники.



Американский лидер уверен, что Инфантино "пользуется всеобщим уважением и обладает особым умением объединять людей", отмечает издание. Однако хочет ли глава ФИФА занять должность генсека ООН, неизвестно.



По данным газеты, Инфантино "из кожи вон лез, чтобы расположить" к себе Трампа. И не зря: источники New York Post сообщили, что глава ФИФА сблизился с американским лидером за время чемпионата мира по футболу, который в 2026 году проходил в США, Мексике и Канаде.



Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.