Беспилотники ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и ставропольском Невинномысске

Ночью на 22 июля складской комплекс загорелся в результате атаки БПЛА на окраине Невинномысска, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.



Два человека пострадали в результате атаки. Они госпитализированы, угрозы их жизни нет, отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.



Кроме того, вражеские беспилотники повредили два многоквартирных дома в Краснодаре. Также в результате падения БПЛА там загорелся складской комплекс, сообщили в оперштабе региона.



Позже основательница компании Wildberries Татьяна Ким уточнила, что ударам подверглись логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщила она.



"Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий", — написала Ким.