Как проходит процедура отбора кандидатов на военную службу по контракту

Минобороны активно заключает контракты с россиянами, которые решили поступить на военную службу. Важный шаг - тренировки на учебных полигонах. В условиях, максимально приближенных к фронтовым, с новобранцами работают инструкторы, имеющие боевой опыт в зоне спецоперации. А начинается все в пункте отбора. Именно там все прибывшие выбирают будущую армейскую специальность.

В Ставропольском пункте отбора на военную службу весь день кипит работа. Желающих подписать контракт с Министерством обороны много. Каждый приходит сюда осмысленно, поэтому на руках уже необходимый пакет документов.

"Обдумывал на протяжении, наверное, месяцев четырех – полугода. Затем прошел медкомиссию дождался отношения и сейчас вот уже заполняю документы, готовлюсь, еще у меня крестный был служил в спецназе с детства, обещал ему, что тоже стану военным, а сейчас вот закончил учиться, у меня желание прям сильно выросло, появилась, поэтому сам захотел", - рассказывает Александр, кандидат на военную службу по контракту.

Процедура отбора занимает не более трёх дней. Сначала кандидаты подают документы. Если получают подтверждение, переходят уже на медкомиссию. По результатам осмотра врачей будущим военнослужащим предлагают подходящую именно для него военную специальность. Кто-то из посетителей пункта отбора приходит уже с чётким пониманием, в чём именно он может быть полезен армии.

"Граждане идут, очень заинтересованы именно в подразделение войска беспилотных систем. На данный момент у нас сейчас самая большая выплата по югу. Выплата три с половиной миллиона рублей, она составляет две семьсот региональная - у нас сейчас самая большая - четыреста от Министерства обороны и четыреста федеральная от каждого города Ставропольского края", - сообщил Константин Рубановский, офицер пункта отбора.

В Москве дополнительно выплачивают ещё миллион 900 тысяч рублей. Кроме того, для военнослужащих из всех российских регионов предусмотрена и социальная поддержка. Поэтому и в ростовском пункте отбора желающих очень много.

"По льготам, если мы говорим о федеральном уровне - это военная ипотека, это кредитные каникулы, также у нас есть региональные меры поддержки, такие как освобождение от транспортного налога, поступление на льготных условиях в учебные заведения высшего, среднего образования, бесплатное питание для детей в школьных образовательных учреждениях", - рассказал Максим Фатальников, офицер пункта отбора на военную службу по контракту Ростова-на-Дону.

После подписания контракта бойцы сразу же приступают к подготовке в учебных центрах. Здесь, на полигоне Южного военного округа, осваивают навыки штурма в городской застройке. Основной упор на правильную работу в команде и поддержку товарищей. Офицеры признаются – только слаженные действия всего отряда приводят к успеху операции.

Задача штурмового отряда не только правильно атаковать, но и обороняться. Новобранцы детально изучают все тактические элементы боевого столкновения. А на соседнем полигоне тренируются те, кто подписал с Министерством обороны спецконтракт – это операторы БПЛА.

В подготовке специалистов помогают компьютерные симуляторы, позволяющие в предельно приближённых к реальным условиям отточить мелкую моторику управления скоростным и манёвренным FPV дроном. Чем ловчее боец обходится с пультом, тем меньше шансов у противника открыть ответный огонь.