Олег Газманов отмечает 75-летие

75-летие сегодня отмечает по-настоящему всенародно любимый артист Олег Газманов. В начале 90-х он буквально ворвался на сцену - его зажигательные сальто покорили многих, а песни стали символом эпохи.

"Эскадрон", "Офицеры", "Есаул", "Сделан в СССР", "Морячка". Спустя десятилетия композиции не теряют популярности, их с удовольствием слушают люди разных поколений. От веселых танцевальных до глубоких патриотических - мелодии и слова находят отклик в сердцах миллионов слушателей.

В преддверии дня рождения Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени.