Логистические центры маркетплейса Wildberries, расположенные в Краснодаре и Невинномысске, подверглись ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала в среду, 22 июля, основательница компании Татьяна Ким.

Бизнесвумен отметила, что, согласно предварительной информации, имеются пострадавшие. Руководство компании совместно с профильными службами работает над устранением последствий атак ВСУ, сообщает ТАСС.

Накануне украинские националисты уже предпринимали атаки на объекты Wildberries, в результате погибли и пострадали мирные граждане. Глава компании Татьяна Ким подчеркнула, что приоритетом остается безопасность, поэтому WB изменила правила на логистических объектах. Родным погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии начали выплачивать компенсации.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что склады Wildberries не используются для поставок товаров для Вооруженных сил России. Это означает, что Киев продолжает санкционировать и наносить удары по мирным целям — такова террористическая сущность правящего на Украине режима.