Отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского может быть связана с борьбой различных групп влияния за контроль над многомиллиардным финансированием украинской армии. Такую версию высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

После сообщений о решении главаря киевского режима Владимира Зеленского заменить Сырского дипломат напомнил про "разные группы влияния, которые стоят за Федоровым (экс-глава Минобороны Украины), которые стоят за Зеленским". Все они стремятся "разделить тот бюджет, который в этом году составляет примерно 100 миллиардов долларов".

В комментарии "Известиям" Мирошник отметил, что Зеленскому нужна более удобная и менее самостоятельная фигура в командовании армией, причем общий курс Киева не изменится.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, саркастично высказалась про отставки главкома ВСУ Александра Сырского и главы украинского Минобороны Михаила Федорова. Чиновница отметила, что их уволили "за те самые т. н. успехи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах".

Политолог Владимир Карасев, которого цитирует ТАСС, назвал одной из причин немилости Сырского катастрофическую ситуацию, которая сложилась для ВСУ на линии боестолкновения. Эксперт подчеркнул, что бывший главком "много чего пообещал Зеленскому, зная его эмоциональный характер", однако "по факту ничего не получилось". Теперь предводитель киевского режима "на Сырского будет сваливать в том числе провалы, военные провалы".