Рубио обвинил Иран в несерьезном отношении к переговорам

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры.

Подобный подход Тегерана является проблемой для американской администрации, заявил он В ходе встречи глав МИД стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле.

"Если они настроены серьезно, то и мы настроены серьезно. Если нет, мы сделаем все необходимое для защиты наших интересов", - приводит его слова ТАСС.

Очередной виток эскалации между США и Ираном произошел 8 июля. Вашингтон объявил о прекращении режима перемирия в ответ на якобы атаку на торговое судно в Ормузском проливе.

Посредники из Катара, Египта, Пакистана и других стран Ближнего Востока предложили США и Ирану объявить о 10-дневном режиме прекращения огня.