Украина потеряла интерес к польским МиГ-29

Украина больше не заинтересована в получении от Польши советских истребителей МиГ-29.

Эти самолеты требуют вложений и подготовку к боевому применению, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Кроме того, ни Киев, ни Варшава не смогли договориться о готовности брать на себя расходы по восстановлению МиГ-29.

"Вывод был такой, что самолеты нуждаются в дорогостоящих ремонте и модернизации", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Польша и Украина возобновили переговоры о передаче самолетов МиГ-29 в обмен на дроновые технологии.