Росавиация ограничила высоту полетов над Москвой

Росавиация снизила высоту полетов у Москвы из-за беспилотных атак.

Предельная высота полета рядом со столичными аэропортами теперь составляет до 4900 метров. Ограничения действуют с 11 июля по 12 августа. Не исключено, что их продлят до окончания боевых действий или распространят на другие регионы России.

Меры приняты по соображениям безопасности – это позволит снизить интенсивность полетов вокруг Москвы и ускорить посадку в случае угрозы, сообщил "Коммерсант".

Также будут запрещены транзитные пролеты российских и иностранных авиакомпаний.

Как сообщили эксперты, из-за нововведения у самолетов увеличиваются расходы топлива и время в пути. Кроме того, возрастает риск столкновения с птицей.