Михаил Галустян тайно женился на 35-летней визажистке

Михаил Галустян в прошлом году развелся с женой Викторией, в браке с которой прожил 18 лет. Супруги воспитывали двоих дочерей, девочкам сейчас 15 и 14 лет. Причину развода ни юморист, ни его жена не называли. Михаил лишь заявил, что "иногда жизнь меняет свои сценарии".

Что имел ввиду Галустян стало понятно, когда он начал выходить в свет с 35-летней визажисткой Лилией Киосей. О девушке известно немного: она родилась в простой семье в Архангельской области, в городе Коряжма. Старший брат Лилии Дмитрий — священник, настоятель храма святителя Николая Мирликийского в Отрадном.

Киося пережила развод. Ее первым мужем был артист мюзикла "Шахматы" Андрей Федоров. Уже несколько лет девушка работает визажистом на известных телешоу и знакома со многими знаменитостями.

Галустян и Киося, по словам приятелей юмориста, впервые встретились три года назад в Китае. Она была его визажистом на съемках шоу "Сокровища императора". "Миша сразу влюбился, она очень эффектная девушка. Сейчас он называет Лилю "самой большой любовью своей жизни"", — признались друзья артиста.

Михаил поначалу не афишировал новые отношения, но в последние месяцы все чаще стал появляться с любимой на светских раутах. Парочка посещает премьеры фильмов и концерты, где общается с журналистами. А недавно на безымянном пальце Киоси появилось колечко с внушительным бриллиантом. Ювелиры уверяют, что такое украшение может стоить от 3 до 5 миллионов рублей.

Журналисты "Комсомольской правды" выяснили, что недавно ИП Лилии Киоси сменило название на ИП Лилия Галустян. "Неужели артист тайно женился на своей даме сердца?" — спросили представители "КП" у знакомых юмориста. Ответ ошеломил.

"Да, Миша официально расписался с Лилией в конце июня. Они очень счастливы и планируют общих детей", — подтвердили друзья Галустяна.