Собчак высказалась об избитых в Грузии туристках из России: "Рекомендую по „синей лавочке“ избегать конфликтов"

В пятизвездочном отеле Грузии на туристок из России напал местный мужчина. Одна из пострадавших девушек оказалась в больнице с переломом носа.

По версии туристок, в гостинице отмечали свадьбу, один из гостей торжества услышал русскую речь (девушки разговаривали на балконе своего номера) и буквально озверел. Сам же напавший и его друзья уверяют, что иностранки вели себя по-хамски, выливали с балкона жидкости на гостей и даже испортили звуковое оборудование.

Ксения Собчак не смогла пройти мимо резонансной истории. Телеведущая пристыдила мужчину, избившего девушек, но и туристкам дала совет.

"От себя рекомендую по „синей лавочке“ избегать конфликтов, тем более в другой стране, тем более агрессивно настроенной к русским и русскому языку. Небо голубое, вода мокрая, бить женщин позорно", — заявила Ксения.

Собчак отметила, что из распространенного в Сети видео можно понять, что девушки выпили, но пытались сгладить конфликт. Однако ситуация вышла из-под контроля, одна из туристок стала толкать грузина, выпроваживая, поэтому он и разозлился.

"На основании увиденного я представляю ситуацию так: девчата выпили, возможно, действительно пролили немного шампанского, но при этом были настроены дружелюбно, а вот мужчины — агрессивно. Возможно, услышанная русская речь действительно распалила их. Потом началась перепалка, градус повысился, грузин перевел конфликт в физическую плоскость. Позорище!" — отметила Собчак.

Между тем, избивший туристок мужчина вышел из следственного изолятора под залог в 150 тысяч рублей. Гражданок России обязали оставаться в Грузии до завершения следствия.