Соединенные Штаты как страна, принимающая декабрьский саммит "Большой двадцатки" (G20), транслирует сигнал о желании видеть на предстоящей встрече президента России Владимира Путина. Об этом рассказал в среду, 22 июля, посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Марат Бердыев.

Как отметил дипломат, президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным.

Бердыев объяснил это тем, что "саммит — площадка для обмена мнениями лидеров, их диалог сегодня как никогда востребован, а без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно". Однако наша страна еще не определилась с уровнем своего участия в саммите G20, который состоится в декабре в Майами.

При этом участники российской делегации РФ мероприятиях G20 уже столкнулись с визовыми препонами со стороны США, рассказал Бердыев. Москва довела до Вашингтона неправомерность любых злоупотреблений, подчеркнув, что "за этим прослеживается инерция запретов и конфронтации", а не простые технические сбои и недоразумения.

Если G20 попытается согласовать какие-либо решения без участия России, наша страна их не признает, предупредил представитель МИД: "Кто предупрежден, тот вооружен, гласит известная пословица. Мне кажется, мы были услышаны" (цитаты по ТАСС).

Ранее премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру неожиданно для многих высказался в поддержку приглашения российского лидера Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20) в США. Монтенегру назвал диалог с Россией необходимым для разрешения продолжающихся конфликтов.