Ирина Хакамада показала взрослого сына, который живет за границей и избегает публичности

Ирина Хакамада воспитала двоих детей — дочь Марию и сына Даниила. О младшей наследнице писательница часто рассказывает на своей странице в соцсети, но при этом крайне редко упоминает своего первенца.

Даниилу Котлярову сейчас 48 лет. Он появился на свет в первом браке Хакамады с Валерием Котляровым. Мужчина, в отличие от знаменитой матери, предпочитает не привлекать к себе внимания, он ведёт непубличный образ жизни. Несколько лет назад Даниил покинул Россию и обосновался в Гонконге.

На днях Ирина Муцуовна встретилась с сыном и поделилась в своем блоге редкой фотографией. На снимке 71-летняя политик стоит рядом со взрослым наследником, а Даниил принимает ее. "Сын", — коротко подписала кадр Хакамада.

Отметим, что дочери писательницы Марии этом году исполнится 29 лет. Девушка родилась с синдромом Дауна, но это не мешает ей вести активный образ жизни. Наследница Ирины Муцуовны уже успела реализоваться как успешная модель и актриса.

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Маша часто появляется в социальных сетях матери. В мае Хакамада показала трогательное видео, на котором дочь встречает её из командировки. На кадрах Мария расспрашивает маму о рабочей поездке и желает ей хорошего дня.