Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Краснодарский край

В результате массированной атаки БПЛА на Краснодарский край есть жертвы и пострадавшие. О последствиях налета сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, травмы получили десять местных жителей. Среди пострадавших при налете на склад Wildberries в Краснодаре трое находятся в тяжелом состоянии. Четверо раненых госпитализированы, еще шестерым помощь оказали амбулаторно.

Обломки беспилотника повредили крышу и окна в жилом доме в Пашковском районе города.

Массированный налет беспилотник ВСУ на Краснодарский и Ставропольский края произошел минувшей ночью. Атаке подверглись два склада Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.