Стоимость войны США против Ирана превысила 37 млрд долларов

США этой ночью вновь атаковали иранские города с целью уничтожить средства ВМС, ангары с беспилотниками и другие военные объекты. В ответ на агрессию Тегеран нанес удары дронами-камикадзе по ключевым базам противника на Ближнем Востоке. Поражены командные пункты, узлы связи, стоянки авиатехники. Вашингтон обвиняет исламскую республику в несерьезном отношении к переговорам. Нефть тем временем продолжает дорожать.

Этой ночью американские вооруженные силы в 11 раз атаковали цели Иране. Ракетные удары продолжались более двух часов. И по сообщению Центрального командования, стали самыми мощными с момента возобновления конфликта.

Каждая из сторон утверждает, что полностью контролирует Ормуз. США заявляют: пролив открыт для коммерческого судоходства и с начала мая через него прошло около 900 коммерческих судов, перевезено 450 миллионов баррелей нефти. При этом Ормуз сегодня - это не только экономика, но и мощный инструмент в большой политической игре.

В какой-то момент могло показаться, что США забыли об одной из главный своих целей - уничтожить иранскую ядерную программу, и все силы бросили на контроль над Ормузским проливом. Но нет. Трамп снова грозит ударами по научным и промышленным центрам Ирана. Исламская республика готова ответить.

И ответ звучит практически ежедневно. Армейское командование скрывает данные, но в СМИ пишут уже о десятках погибших американских военнослужащих, ранены около 100. Кроме того, уничтожены комплексы ПВО, казармы, склады вооружения и командные пункты США в Кувейте, Катаре, Бахрейне, Иордании. В этой ситуации госсекретарь Рубио делает вид, что сожалеет.

По последним оценкам Пентагона, стоимость войны США против Ирана уже превысила 37 миллиардов долларов. Новым вызовом для Вашингтона может стать и перекрытие еще одной важнейшей судоходной артерии - Баб эль Бандебского пролива. Йеменские хуситы уже объявили о морской блокаде Саудовской Аравии и предупредили международные компании о том, что суда, торгующие с саудовскими портами, могут столкнуться с военными действиями.