Собянин поблагодарил всех, кто стоит на защите столичного неба

Сегодня отмечается День защитников неба Москвы - в память об успешном отражении первого немецкого авианалета на столицу в ходе Великой Отечественной войны. Эта дата в наши дни вновь обрела актуальность, написал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Четыре с лишним года киевский режим проверяет на прочность защитников России. Главной целью врага является Московский регион - крупнейший промышленный центр и транспортный узел страны.

Мэр поблагодарил тех, кто днем и ночью, в будни и праздники стоит на защите нашего неба. Это работники предприятий и конструкторских бюро, строители и работники городских служб, программисты, бойцы Росгвардии и многие другие специалисты. Отдельное спасибо Сергей Собянин адресовал военным летчикам и бойцам противовоздушной обороны.