Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Анисы Эльмурзаевой

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 3-летней Анисы Эльмурзаевой. Ее историю мы рассказывали накануне.

У Анисы страшный диагноз - первичный иммунодефицит. Это значит, что собственный иммунитет не работает и любые инфекции ребёнок переносит очень тяжело - они смертельно опасны для девочки.

Для выздоровления Анисе нужна срочная трансплантация костного мозга. Но прежде - терапия специальными препаратами. И благодаря вам у семьи есть деньги. Вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!