Администрация президента США Дональда Трампа не собирается передавать Украине дополнительную военную помощь на 400 миллионов долларов. Об этом рассказал американский сенатор Дик Дурбин.

Как заявил Дурбин, указанные средства останутся заблокированными как минимум до вступления в должность следующего президента Соединенных Штатов, то есть не раньше 2029 года.

На этом фоне шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена передавала Украине боеприпасы из американских запасов, пока "угрозы по всему миру игнорировались", сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал гипотетическую версию о возможности передачи Украине лицензии на производство ракет Patriot. Однако эксперты предупредили, что на производство даже одной такой ракеты требуются годы, причем для открытия нового производства нужно особое оборудование и подготовка, включая формирование цепочек поставок, с чем уже имеются затруднения.

Тем временем новый британский премьер-министр Энди Бернэм открыто изъявил намерение и дальше подбрасывать дров в украинский пожар. Назначенный им глава Минобороны Уэс Стритинг заверил в неизменности поддержки киевского режима, а его предшественник Джон Хили подчеркнул продолжение соответствующего курса.