Собчак призналась, почему отказалась рожать от Богомолова

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу в сентябре 2019 года. И у телеведущей, и у режиссера есть дети от прошлых браков, но совместных наследников они не спешат рожать.

Собчак воспитывает сына Платона, который родился в 2016 году в отношениях с актером Максимом Виторганом. В одном из интервью Ксения обмолвилась, что мальчик категорически против появления брата или сестры, так как не хочет делить с ними мамино внимание.

У Богомолова же есть дочь-подросток от Дарьи Мороз. Режиссер часто берет наследницу на отдых, а Дарья недавно рассказала, что когда девочка проявляет характер, она отправляет дочь к папе, мол, там ей всегда рады и даже оборудовали комнату.

Поклонники семьи Ксении Собчак с замиранием сердца ждут, когда же телеведущая объявит об очередной беременности. Но, похоже, это так и останется мечтами. Во время интервью Ида Галич прямо спросила Собчак: "Если мы так бестактно общаемся, то встречный вопрос: у тебя с Константином Юрьевичем нет ребенка, потому что вы думаете родить, или пока просто природа не дала?".

Ксения прямого ответа не дала. Жена Богомолова намекнула, что не готова становиться мамой во второй раз. "По разным причинам, скажем так. Но в любом случае для меня психологически это очень сложное решение", — заявила телеведущая.

По словам Собчак, ребенок — это серьезнейшее изменение жизни. На первенца она решилась прожив с Виторганом почти пять лет. Ксении нужно было удостовериться в надежности партнера.

"Для меня это очень сложное решение, а для тебя — довольно легкое. Потому что три года, и у тебя в одном браке ребенок, вы сейчас чуть меньше трех лет в браке — и снова ребенок. Это прекрасно, но имеется в виду, что для тебя это простой шаг: ты любишь человека и готова сразу рожать", — ответила Ксения Иде.