ВС России уничтожили батарею "Нептун-2"

Российская армия уничтожила две пусковые установки ракетного комплекса "Нептун-2" в Одесской области

Групповые удары были нанесены ночью высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, сообщили в Минобороны России. Уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина

Также ВС России нанесли удар по логистическому центру "Новой почты", который противник использовал для хранения военного имущества.

ВС России в последние дни наносят удары по портам в Одесской области, которые задействованы в интересах ВСУ. Удары направлены на нарушение логистических цепочек поставок оружия на Украину.