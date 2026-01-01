Трамп решил сделать главу ФИФА генеральным секретарем ООН

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы следующим генеральным секретарем ООН стал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Как заявили собеседники New York Post, спортивный чиновник и американский лидер очень сблизились за время чемпионата мира по футболу, который в 2026 году проходил в США, Мексике и Канаде. Источники уверяют, что глава ФИФА "из кожи вон лез, чтобы расположить" к себе Трампа.

Президент США, в свою очередь, проникся к Инфантино и считает его человеком, который "пользуется всеобщим уважением и обладает особым умением объединять людей".

Ранее пошли слухи о том, что под Джанни Инфантино зашаталось кресло главы ФИФА после нашумевшего решения дисциплинарного комитета в отношении американского футболиста. Самый результативный игрок сборной США на ЧМ-2026 Фоларин Балоган совершил вопиющее нарушение, но выданную ему за это красную карточку отложили, позволив спортсмену выйти в матче 1/8 финала против команды Бельгии. Это произошло после звонка Трампа Инфантино, рассказали журналисты.

Член думского комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков подчеркнул, что прошедший чемпионат мира по футболу ассоциировался с грубым нарушением регламента соревнований. Парламентарий указал на "переписывание правил футбола прямо на ходу", сообщает ТАСС.