Агента Киева задержали со взрывчаткой в метро Санкт-Петербурга

Спецслужбы сорвали теракт в Санкт-Петербурге. Задержан 21-летний россиянин, который собирал для украинской разведки данные о сотрудниках ОПК.

Как рассказали в ведомстве, молодой человек сам вышел на связь с украинскими спецслужбами. По заданию куратора, он собирал и передавал СБУ сведения о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Позднее мужчина получил задание взорвать машину одного из сотрудников ОПК. Для этого он забрал из тайника бомбу в в виде GPS-трекера. С СВУ он решил поехать на метро, где ее обнаружили в ходе досмотра на входе.

Задержанный признался, что согласился выполнить задание за денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело.