Последний шанс: Минобрнауки назвало даты окончания приема заявлений в вузы

Прием заявлений в вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля. Об этом предупредили в среду, 22 июля, в Министерстве высшего образования и науки России.

Конкурсные списки появятся на сайтах вузов и портале "Госуслуги" 27 июля, уточнило ведомство.

Согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и целевиков будут принимать до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу — до 5 августа. Приказы опубликуют 3 и 7 августа соответственно.

Дату завершения приема документов на бюджетные места магистратуры вузы устанавливают самостоятельно, но не позднее 20 августа.

Подавать заявления на платное обучение вне зависимости от программы допускается до 20 сентября, сообщает РИА Новости.

В Москве тем временем анонсировали прием заявок на гранты для получения высшего образования в сфере культуры и искусства. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что подать заявку можно будет с 1 до 16 августа на официальном портале мэра и правительства Москвы. Выпускники московских школ и колледжей получат возможность возместить до 100% стоимости обучения в ведущих творческих вузах России.

Для тех, кто уже отучился и получил профессию, в законодательство вносят поправки о стажировках. Госдума приняла законопроект, согласно которому стажировку пропишут в Трудовом кодексе как особое понятие. Стажеру будет полагаться наставник и все гарантии, которые предусмотрены для обычных сотрудников. По завершении стажировки, если стороны решат заключить полноценный трудовой договор, устанавливать испытательный срок запрещается.