В среду, 22 июля, в столичном регионе прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза.

Как пояснили в Гидрометцентре России, в среду Москву снова накроет грозовой циклон. При этом холодно не будет: столбики термометров поднимутся до 24-26 градусов.

Метеоролог Татьяна Позднякова подтвердила в своем MAX-канале, что днем 22 июля юго-восток Московской области будет закрыт облаками атмосферного фронта. Атмосфера над столичным регионом сохранится неустойчивая.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, которого цитирует РИА Новости, отметил, что ветер будет юго-западный со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление снизится до 741 миллиметра ртутного столба.

Между тем дожди на Среднем Урале не прекращаются с начала лета — уже побит рекорд 40-летней давности. В Свердловской области устраняют последствия мощного урагана, а в Челябинской области в зоне подтопления оказались десятки жилых домов и дачных участков.