В Невинномысске ввели режим ЧС после удара по складу WB

В Невинномысске после пожара на логистическом комплексе Wildberries ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня.

Режим ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Борьба с огнем продолжается, на объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС России, добавил глава региона.

Пожар на территории логистического комплекса Wildberries в Невинномысске возник после ночной атаки беспилотников. Персонал объекта был своевременно эвакуирован, заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким.

В настоящий момент известно о пяти пострадавших, им потребовалась медицинская помощь.

СКР возбудил уголовное дело о теракте. Прокуратура Ставропольского края взяла ситуацию на контроль.

В ночь на 22 июля украинские БПЛА также атаковали логистический центр Wildberries в Краснодаре. Один человек погиб, 10 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.