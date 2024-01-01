Шеннен Доэрти перед смертью составила инструкцию к своим похоронам: попросила не разлучать с собакой и отцом

Актриса Шеннон Доэрти, известная по роли Прю в сериале "Зачарованные", скончалась 13 июня 2024 года после 9 лет борьбы с раком. Перед смертью она успела составить инструкцию к своим похоронам.

Доэрти в первую очередь прописала, что не хочет быть похороненной традиционным способом. Актриса попросила кремировать ее, а прах смешать с прахом ее отца, который скончался в 2010 году, а позже, когда не станет ее собаки Боуи, добавить в урну останки животного.

"Я хочу, чтобы мой прах был смешан с моей собакой, и я хочу, чтобы он был смешан с моим отцом. Я не хочу, чтобы меня похоронили", — говорила Шеннен, отмечая, что пепел всех троих следует высыпать в землю где-нибудь в Малибу, где она и ее отец провели "драгоценное время" вместе. А на этом месте посадить дерево.

Сами же похороны актриса хотела бы превратить в праздник любви. При этом людей, которые при жизни ее недолюбливали Доэрти попросила не приходить на панихиду.

"Есть много людей, которые, я думаю, появятся там, которых я не хочу видеть. Я не хочу, чтобы они были там, потому что я им не очень нравлюсь, они появятся, потому что это политкорректная вещь, и они не хотят выглядеть плохо. Я не хочу, чтобы люди плакали или кто-то шептался: "Слава богу, что эта сука сейчас мертва", — заключила Шеннен.

Родные исполнили последнюю волю актрисы. Ее тело было кремировано. Урна с прахом, по данным американских СМИ, будет храниться пока не скончается Боуи. После смерти пса, прах звезды сериала "Беверли Хиллз 90120" развеют в Малибу