Назначение нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) может затянуться на месяц, поскольку для этого требуется наличие официального министра обороны.

Как поясняет ТАСС, украинское законодательство устанавливает четкий порядок назначения главкома ВСУ. Глава государства делает это по представлению министра обороны, но официально его на Украине сейчас нет. Возглавлявший Минобороны Михаил Федоров ушел в отставку. Нового руководителя ведомства официально не назначали, есть лишь временно исполняющий его обязанности Евгений Хмара.

Назначение министра обороны находится в компетенции Верховной рады, однако украинский парламент до 18 августа находится на каникулах. Гипотетически спикер Рады вправе созвать внеочередное заседание и до указанного срока, но никаких предпосылок к этому пока не видно.

Тем временем Александр Сырский подтвердил свою отставку с поста главкома Вооруженных сил Украины, заверив, что передает своему преемнику "армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления".

Несмотря на попытки представителей киевского режима выдать желаемое за действительное, динамика на фронте подтверждает плачевное состояние ВСУ. Депутат Госдумы, генерал-майор в отставке Леонид Ивлев заявил, что следующему главкому украинской армии для утверждения в новом статусе потребуется провести ряд военных операций, но успеха он не добьется из-за доминирования российской армии на поле боя.

При этом российский депутат подчеркнул, что новый главком ВСУ Михаил Драпатый "не проходил советскую военную школу" и "получил националистическое военное образование на уже независимой Украине", а потому его идеалами являются националисты. Драпатый, который уже объявлен в розыск за военные преступления на Донбассе, "не стесняясь, пошлет на мирное население ракеты, дроны, танки".