"Комариная буря" в России: когда закончится и как защититься

Пик агрессивности комаров обычно приходится на конец июля — начало августа, особенно в местности со стоячей водой и подходящими погодными условиями. Об этом рассказал в среду, 22 июля, кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Как отметил эксперт в интервью "Парламентской газете", численность комаров начнет спадать только при продолжительной засухе и жаре выше 30 градусов, когда мелкие водоемы пересыхают и комариные личинки гибнут. Однако в городах влага удерживается дольше, поэтому жителям мегаполисов рекомендуется запастись надежными репеллентами.

Как правило, комариные укусу провоцируют зуд, покраснение, легкую боль и мелкую сыпь. Во избежание инфицирования место укуса нужно обработать антисептиком: спиртом, йодом, зеленкой или хлоргексидином. Зуд облегчит протирание кожи смесью нашатырного спирта и воды в пропорции 1:1 или слабым раствором пищевой соды. При склонности к аллергии можно принять антигистаминный препарат.

О скорой активизации комаров до уровня "комариной бури" предупреждал ранее исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин. Он также отмечал, что пик придется на конец июля – начало августа, когда к погодным факторам добавится спад естественных врагов, поэтому "готовимся к достаточно плотной активности гнуса".

Профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета Евгений Морозов предупреждал, что в Подмосковье встречаются комары рода анофелес, которые передают малярию. Однако угроза заражения этой болезнью от насекомого возникнет лишь после того, как комар встретится с больным малярией и насосется его крови.