Дарью Мороз публично разгромили за блат для дочки Пересильд: "Вам не стыдно?"

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя поступила в Московскую школу кино (МШК) на актерский курс. Начинающая артистка пропустила итоговый конкурс, но все равно обошла других абитуриентов и попала в вуз. Это озадачило народ.

Преподавателю МШК Дарье Мороз пришлось публично объяснять, как такое возможно. По словам актрисы, никакого блата у Анны не было, мол, она просто невероятно талантлива, а итоговое испытание пропустила по уважительной причине.

"Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не смогла быть из-за съемочной смены в экспедиции — это заранее было оговорено со мной и Университетом", — сообщила Дарья.

Однако такое объяснение приняли далеко не все. Так, актер Влад Прохоров, окончивший Школу-студию МХАТ, раскритиковал нелепое оправдание Дарьи Мороз о поступлении дочки Пересильд и Учителя. Артист записал эмоциональное обращение, в котором разнес звезду сериала "Содержанки".

По словам Прохорова, он не может представить ситуацию, при которой абитуриент театрального вуза не приходит на конкурс из-за работы в кино и при этом его с радостью берут на учебу в институт. Влад отметил, что подобные исключения и есть блат, и они обесценивают профессию и несправедливы по отношению к тем, кто годами пытается пробиться в театральный.

"Это ужас, это просто ужас. И самый главный вопрос: вам не стыдно? Вы же окончили Школу-студию МХАТ. Неужели вы не знаете правил Школы-студии и любых других театральных институтов? Мало того, что это обесценение актерской профессии, это еще и просто некрасиво по отношению к людям, которые поступают по пять, по десять лет и верят в то, что стать артистом возможно", — обратился Влад Прохоров к Дарье Мороз.