Орнелла Мути подала заявление на получение гражданства России

Итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь – итальянская певица Найке Ривелли - собираются подать заявление на российское гражданство.

У звездной семьи есть русские корни и желание чувствовать себя "как дома", передает РИА Новости.

"Мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей", — сказала певица.

По словам Ривелли, никто не критикует их за решение сменить паспорт. По ее словам, многие итальянцы любят Россию.

Ранее итальянская певица сообщила, что они с матерью задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге.