Пошла искать сережку: в Серпухове третий день ищут 13-летнюю девочку

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело из-за пропажи девочки-подростка в Серпухове.

Ситуация находится на особом контроле прокуратуры.

13-летняя школьница вышла из частного дома в Пущино 19 июля и не вернулась. Матери она сказала, что пошла искать сережку на территории СНТ "Биоприбор", мобильный телефон она оставила дома.

Поиски девочки продолжаются уже третьи сутки. В них задействованы волонтеры, сотрудники полиции, спасатели и местные жители. Используются беспилотники с функциями ночного видения и элементами искусственного интеллекта.

"Версий ее исчезновения много. Но сейчас основная работа - распространять ориентировки, чтобы получить свидетельства очевидцев" - сообщил источник MSK1.RU.