"Мне нужно кормить детей": оставшаяся без заработка Седокова в отчаянии

Скандалы преследуют Анну Седокову. Певица еще не до конца оправилась от смерти последнего мужа, как на нее обрушилось новая неприятность. Артистке пришлось отменить концерт из‑за крайне низких продаж билетов.

Выступление должно было пройти в одном из московских клубов, но за четыре дня до даты концерта удалось продать лишь 38 мест — чуть больше трети зала. Стоимость билетов варьировалась от 9 до 13 тысяч рублей, а при полном зале Анна могла бы заработать около миллиона рублей.

Певица в отчаянии и винит в сложившейся ситуации организаторов. Седокова заявила, что концертом занимался ее бывший директор, он недобросовестно отнесся к своей работе, а пострадала в итоге артистка.

"Этим концертом занимался мой бывший директор, с которым мы так себе расстались, он меня подвел. В какой‑то момент я поняла, что ведется странная политика… Я всегда славилась тем, что на мои концерты приходит очень много людей. Когда я поняла, что идет какой‑то замес, совершенно некорректный, неправильный, мы начали искать, откуда растут ноги… В общем, поняла, что с таким товарищем (организатором) мы работать не хотим…" — поделилась Седокова на своей странице в соцсети.

Сейчас команда певицы рассматривает возможность переноса концерта на другую дату. Анна же, оставшись без заработка, чуть не плачет. "Мне нужно кормить детей. Я очень жду с вами новой встречи, скоро назначу новую дату и место. Руководителям этого клуба советую задуматься над тем, какие люди у них работают!" — высказалась Анна.

Однако пользователи Сети уверены, что бывший директор ни в чем не виноват. В тематических пабликах активно обсуждают, что неудачи в карьере Седоковой напрямую связаны с историей вокруг смерти Яниса Тиммы. Уже больше года идут разбирательства родных баскетболиста с певицей.