Европейские политики, придерживающиеся мнения о необходимости санкционного давления на Россию, исчерпали идеи о новых ограничительных мерах. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Politico, "после 20 пакетов санкций простых целей больше не осталось". Придумывая новые ограничительные меры, в Европе столкнулись с неизбежностью ущемления собственных интересов и необходимостью "искать баланс".

Это подтверждается сообщениями о том, что при проработке 21-го санкционного пакета пришлось отказаться от ряда мер, поскольку они затрагивали интересы отдельных членов Евросоюза.

На этом фоне Еврокомиссия собирается представить оценку экономического воздействия планируемых антироссийских санкций на национальные экономики членов ЕС. По данным Euractiv, это может поспособствовать сдвигам и преодолению тупика в обсуждении рестрикции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова саркастично высказалась о решении Брюсселя ввести антироссийские санкции с формулировкой "За удары по Киеву". Чиновница заявила, что теперь логично было бы ждать от ЕС рестрикций против киевского режима "За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске" или "За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера".