"Порвал голову": на 7-летнего внука Дарьи Донцовой напала собака

На внука Дарьи Донцовой напала собака, когда семилетний мальчик играл у ворот дома. Агрессивного пса без намордника выпустил сосед.

Как рассказала писательница, инцидент произошел в селе Дубцы, где живут родители мальчика. "Животное накинулось на ребенка, повалило его, стало рвать голову мальчика. Устинов Алексей Валентинович стоял, наблюдал, собаку он не отогнал. К счастью мимо проходил мужчина, он бросился на пса, прогнал его, сам оказался укушен. Незнакомец взял Сашу на руки, отнес его домой", — поделилась Донцова.

Ребенка оперативно госпитализировали. В больнице мальчику зашили рану на голове. Жизни ребенка ничто не угрожает, но из-за пережитого ужаса он боится посторонних и отказывается от еды.

По словам Дарьи, сосед не в первый раз позволил своему агрессивному псу напасть на человека. Ранее жители Дубцов обращались в правоохранительные органы с жалобами, однако все безрезультатно.

Донцова призвала наказать владельца агрессивной собаки. На своей странице в соцсети писательница заявила, что будет добиваться справедливости.

"Вся наша семья любит животных. У нас живут собаки, коты. Хозяин ответственен за поведение своих животных. Если собака агрессивна, она должна быть в наморднике. А то, что Устинов стоял, молча смотрел, как его собака пытается убить ребенка, я никак прокомментировать не могу. Слов нет. Я сделаю все, чтобы гражданин Устинов ответил по закону за свое поведение", — подчеркнула создательница серии детективов.