В Госдуме предложили важное изменение в ЕГЭ

При пересдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) следует засчитывать лучший результат независимо от того, когда он был получен — в первый раз или последующий. Такую инициативу направили депутаты Госдумы министру просвещения России Сергею Кравцову.

Авторы предложения считают, что если результат пересдачи оказался хуже первоначального либо не достигает установленного минимального количества баллов, именно первоначальный результат должен оставаться в силе.

При подобном подходе, подчеркивают парламентарии, будет реализовано основное назначение пересдачи — предоставление шанса исправить неудачный результат с одновременным устранением риска ухудшения ситуации, сообщает РИА Новости.

Между тем руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев рассказал, что в ходе пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) результат улучшили почти 99 тысяч учащихся. При этом 24 645 экзаменуемых сдали экзамен повторно хуже, чем в первый раз. Неизменный результат остался у 12,4 тысячи человек.

Опытом пересдачи ЕГЭ поделился с АГН "Москва" выпускник столичной школы №2120 Александр Большаков. Юноша стремился получить максимальный балл на экзамене по информатике, хотя и с первой попытки показал достойный результат. Чтобы добиться желаемого результата, Александр разбирал допущенные ошибки и решал другие экзаменационные варианты. Помогала учительница — присылала дополнительные материалы и указывала, на что обратить внимание. В итоге выпускнику удалось добиться желанных 100 баллов.