На заседании ЦИК обсудили подготовку к проведению Единого дня голосования

Девять из 11 политических партий подали документы в ЦИК для участия в выборах в Госдуму 9-го созыва, заявила сегодня председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
На заседании также обсудили подготовку к проведению Единого дня голосования. В том числе, развитие системы ДЭГ, которая даёт возможность сделать выбор дистанционно.
Памфилова подчеркнула, что комиссия предусмотрела всё необходимое, чтобы электронное голосование прошло штатно. Помощь избирателям будут оказывать около 20 тысяч волонтёров. Также глава Центризбиркома подробно рассказала о заверенных списках кандидатов.
"В заверенные ЦИК России федеральные списки кандидатов, которые были выдвинуты политическими партиями, вот вы видите, включены на сей момент 3133 кандидата. В заверенные списки кандидатов, выдвинутыми партиями по одномандатным избирательным округам включено, вот как вы видите на экране, одна тысяча 667 человек", - сообщила Памфилова.