На заседании ЦИК обсудили подготовку к проведению Единого дня голосования

Девять из 11 политических партий подали документы в ЦИК для участия в выборах в Госдуму 9-го созыва, заявила сегодня председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

На заседании также обсудили подготовку к проведению Единого дня голосования. В том числе, развитие системы ДЭГ, которая даёт возможность сделать выбор дистанционно.

Памфилова подчеркнула, что комиссия предусмотрела всё необходимое, чтобы электронное голосование прошло штатно. Помощь избирателям будут оказывать около 20 тысяч волонтёров. Также глава Центризбиркома подробно рассказала о заверенных списках кандидатов.